28.12.2016 | 16:56

Стадион на Шуисте, созданный в начале века для тренировок на специальных велосипедах, теперь используют для зимних развлечений. Спортсмены колесят там летом. Зимой ребята приходят на горки. Но все-таки склоны для этого не приспособлены.

Журналисты специально приехали на площадку посмотреть: может быть, ответственные люди что-то сделали для зимнего отдыха юного населения Железнодорожного района. Оказалось, ничего.

А ведь летом ребят уже лишили развлечения. Раньше там стояли аттракционы: целый городок с лесенками, переходами. Были вполне подходящие тренажеры для маленьких спортсменов.

Местный житель рассказал, что с ними произошло: «Детскую площадку срезали автогеном. Она якобы стала непригодна».

Сиротливо стоят качели и тяги-перетяги. Наверное, ответственные люди посчитали, что этого ребятам хватит.

Теперь мальчишки и девчонки скатываются с трамплинов для BMX, едва не напарываясь на доски с гвоздями. Кто-то раскидал их внизу. Убирать никто не станет, ведь это же не официальное место отдыха.