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Из жизни | Водители маршруток № 13 справляют нужду в сквере у храма Петра и Павла

27.12.2016|16:07
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Характерные желтые пятна на снегу за конечной остановкой маршрутного такси № 13 видны во многих местах. Если пройти дальше по тропинке, их становится еще больше, так что уже и не поймешь, где собаки помечали территорию, а где люди справляли нужду.

Прохожих возмущают нравы водителей общественного транспорта. Все-таки рядом храм Петра и Павла, а с другой стороны парк Победы, созданный в память о Великой Отечественной войне.

Кроме того, по телефону телезрительница рассказала авторам программы «Служба 11», что некоторые маршрутчики, не стесняясь, мочатся прямо возле дороги. Но отчасти и их можно понять: общественного туалета рядом нет.

Кстати, на большинстве конечных остановок с санитарными точками проблема. Журналисты не раз поднимали эту тему.

Так, в Запрудном после сюжета об антисанитарном состоянии туалета восстановили сломанную перегородку между мужским и женским отделениями. Почистили клозет.

На конечной общественного транспорта возле Западного кладбища. Шатким строением пользуются не только водители, но и посетители погоста. Уже после выхода в эфир сюжета в этом туалете провалился пол, и женщина сломала руку.

Не в лучшем состоянии и другие туалеты на конечных. На проблему нужно обратить внимание.

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Гость|27.12.2016 18:31|

Ну а где ещё нам опорожнятся после шаурмы таджикской.

Гость|27.12.2016 18:35|

Ну а где нам спать?

Гость|27.12.2016 18:44|

что некоторые маршрутчики, не стесняясь, мочатся прямо возле дороги.

Ну и как с такими строить капитализм?

Гость|27.12.2016 18:48|

И что где срать то?

Имя: Гость
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