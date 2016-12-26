Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|26 дек 2016|21:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |

  66.25 $ 63.59 — курс продажи

  60.95 $ 58.24 — курс покупки

  66.25  |  $  63.59
 

Из жизни | На улице Красной Горке машины паркуют на трубах теплотрассы

26.12.2016|17:05
Печать

На улице Красной Горке коммуникации протянуты по двору в районе домов № 37а и 37Б. Они огибают детскую площадку, но оградой не служат, так как слишком низко расположены.

По отпечаткам колес на снегу становится понятно: местные жители или гости домов паркуются прямо на трубах. Еще о сети постоянно задевают ногами прохожие. На игровой площадке нет определенной дорожки, тропы прокладываются в любом направлении.

Теплоизоляционный материал износился, порвался, поэтому коммуникации оголились. Качество ткани тоже не стоит списывать со счетов. Разорвалась она за недолгое время. По словам местных жителей, сети укладывали года три назад.

0
0
0
0
Гость|26.12.2016 19:12|

правильное решение,зато обогрев двигателя и пуск в любой мороз,респект!

Гость|26.12.2016 19:16|

уроды...

Гость|26.12.2016 19:45|

Правильно и делают .

Гость|26.12.2016 19:57|

Ну я не знаю,я не удивлен, вот если водка подешевела

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!