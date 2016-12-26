26.12.2016 | 17:05

На улице Красной Горке коммуникации протянуты по двору в районе домов № 37а и 37Б. Они огибают детскую площадку, но оградой не служат, так как слишком низко расположены.

По отпечаткам колес на снегу становится понятно: местные жители или гости домов паркуются прямо на трубах. Еще о сети постоянно задевают ногами прохожие. На игровой площадке нет определенной дорожки, тропы прокладываются в любом направлении.

Теплоизоляционный материал износился, порвался, поэтому коммуникации оголились. Качество ткани тоже не стоит списывать со счетов. Разорвалась она за недолгое время. По словам местных жителей, сети укладывали года три назад.