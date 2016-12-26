26.12.2016 | 17:37

На тропинке между домами № 7 и 9 на улице 8 Марта образовался провал. Поскользнуться и попасть ногой в щель проще простого, поэтому прохожие остерегаются.

«Тут постоянно какие-то дыры. А занесет снегом, и ногу можно сломать», - посетовала пензячка.

Сложно определить, к какой коммунальной системе имеет отношение колодец. Внутри полно снега, в нем торчит палка. Наверное, стояла рядом с колодцем в качестве предупреждающего знака. Ее сбили, и она ускользнула под крышку.

Журналисты 11 канала передали информацию о провале в единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы.