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Из жизни | Дорога у дома на Калинина стала непроезжей из-за утечки

26.12.2016|18:06
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Во дворе дома № 91 на улице Калинина можно передвигаться только пешком и лишь по узкой полоске суши на тротуаре. А некоторые машины застряли в ледяном плену до весны. Причина всему - утечка, которую не устраняют около двух недель. Причем авария произошла на якобы бесхозном участке труб рядом с домом № 89.

«Данные сети находятся у нас в аренде, мы их обслуживаем до этого участка. А дальше они должны принадлежать ТСЖ «Красная горка», - сообщил зам. технического директора ООО «Горводоканал» Анатолий Мещеряков.

Представители поставщика признают, что ежедневно терпят убытки из-за утечки очищенной воды, но все равно настаивают на том, что оплачивать их работу на данном участке должны жители.

Точную сумму расходов коммунальщики смогут назвать только после ремонта. Председатель товарищества сообщил, что пойдет под суд, если выделит деньги на восстановление имущества, которое не закреплено за домом.

«По российскому законодательству положено, что муниципальные органы власти принимают меры по постановке сетей на учет и подбору обслуживающей организации», - пояснил председатель ТСЖ на ул. Калинина, 89, Игорь Рябов.

Как стало известно журналистам 11 канала, после долгих переговоров было решено, что поставщик воды все-таки выполнит работу за свой счет.

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Гость|26.12.2016 19:11|

что же за уаз патриот?даже не утонул по пороги а выехать не может на двух мостах!?Ну и гавно,я ожидал от уаза большего!

Гость|26.12.2016 19:46|

Ты еще свежий краштест этого авто посмотри. Убедишься еще раз, что он говно

Гость|26.12.2016 19:57|

penzainform.ru писал(a):

после долгих переговоров было решено, что поставщик воды все-таки выполнит работу за свой счет.
Слышь, баблоеды, вы не прихренели там часом?? Случись такое при Союзе - вам бы быстро разобъяснили, кто кому и сколько должен...

Гость|26.12.2016 21:26|

Труба ничья, когда ремонт нужен. А когда деньги брать-хозяин сразу найдется

Имя: Гость
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