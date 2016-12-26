26.12.2016 | 18:06

Во дворе дома № 91 на улице Калинина можно передвигаться только пешком и лишь по узкой полоске суши на тротуаре. А некоторые машины застряли в ледяном плену до весны. Причина всему - утечка, которую не устраняют около двух недель. Причем авария произошла на якобы бесхозном участке труб рядом с домом № 89.

«Данные сети находятся у нас в аренде, мы их обслуживаем до этого участка. А дальше они должны принадлежать ТСЖ «Красная горка», - сообщил зам. технического директора ООО «Горводоканал» Анатолий Мещеряков.

Представители поставщика признают, что ежедневно терпят убытки из-за утечки очищенной воды, но все равно настаивают на том, что оплачивать их работу на данном участке должны жители.

Точную сумму расходов коммунальщики смогут назвать только после ремонта. Председатель товарищества сообщил, что пойдет под суд, если выделит деньги на восстановление имущества, которое не закреплено за домом.

«По российскому законодательству положено, что муниципальные органы власти принимают меры по постановке сетей на учет и подбору обслуживающей организации», - пояснил председатель ТСЖ на ул. Калинина, 89, Игорь Рябов.

Как стало известно журналистам 11 канала, после долгих переговоров было решено, что поставщик воды все-таки выполнит работу за свой счет.