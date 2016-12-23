Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|24 дек 2016|18:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-3oC
Завтра | Облачно |

  66.56 $ 63.95 — курс продажи

  61.26 $ 58.60 — курс покупки

  66.56  |  $  63.95
 

Из жизни | Жители дома на проспекте Строителей украсили подъезды к праздникам

23.12.2016|17:39
Печать

Дом № 156а на проспекте Строителей ночью заметен на фоне других серых многоэтажек. Он украшен к Новому году и внутри, и снаружи. Постарались несколько активистов. Среди таких романтиков - Лидия Андреевна Мечтаева.

«Я живу в этом прекрасном доме с такой замечательной фамилией. Мы украсили все подъезды. Знаете, как радуются жильцы дома, когда видят гирлянды и игрушки?» - рассказала Лидия Андреевна.

«Все украшают свои квартиры, почему бы не нарядить подъезд?» - заметила председатель правления ТСЖ «Эдельвейс» Ирина Федосеева.

Тут не принято бросать окурки, писать на стенах и плевать на пол. Дети, бывает, срывают понравившиеся украшения, но в основном их одергивают родители, учат, что так нельзя делать.

В итоге многие новогодние вещи долго радуют людей. Кстати, стоит все это немного. Затраты ТСЖ на украшения незначительные. На пресловутые ОДН это почти не влияет.

Главное же, ни за какие деньги новогоднее настроение не купишь - а тут оно у всех.

0
0
0
0
Гость|23.12.2016 18:52|

Как приятно что есть неравнодушные люди.

Гость|23.12.2016 19:48|

а как можно переехать к Вам в дом

тама квартиры продаються или сколька тама стоит квартира

Гость|23.12.2016 19:51|

penzainform.ru писал(a):

Он украшен к Новому году
Праздник один, почему в заглавии множественное число?

Гость|23.12.2016 20:02|

Молодцы!!!

Гость|24.12.2016 14:59|

Без автомобильных шин не смотрится.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!