23.12.2016 | 17:39

Дом № 156а на проспекте Строителей ночью заметен на фоне других серых многоэтажек. Он украшен к Новому году и внутри, и снаружи. Постарались несколько активистов. Среди таких романтиков - Лидия Андреевна Мечтаева.

«Я живу в этом прекрасном доме с такой замечательной фамилией. Мы украсили все подъезды. Знаете, как радуются жильцы дома, когда видят гирлянды и игрушки?» - рассказала Лидия Андреевна.

«Все украшают свои квартиры, почему бы не нарядить подъезд?» - заметила председатель правления ТСЖ «Эдельвейс» Ирина Федосеева.

Тут не принято бросать окурки, писать на стенах и плевать на пол. Дети, бывает, срывают понравившиеся украшения, но в основном их одергивают родители, учат, что так нельзя делать.

В итоге многие новогодние вещи долго радуют людей. Кстати, стоит все это немного. Затраты ТСЖ на украшения незначительные. На пресловутые ОДН это почти не влияет.

Главное же, ни за какие деньги новогоднее настроение не купишь - а тут оно у всех.