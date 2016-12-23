23.12.2016 | 17:46

Квартира в доме № 29 на Вяземского оказалась приютом для бомжей. Теперь она источает зловоние на весь подъезд. Жилье стало бесхозным три года назад.

Сейчас там высокая влажность. Соседи заходят в квартиру и попадают в туманное облако. Где-то явно протекает батарея, правда, дыру из-за хлама не найти.

Года два назад здесь была коммунальная авария, спровоцированная непрошеными жильцами. Мастера из управляющей компании подняли половицы, заменили трубы, но доски на место ставить не стали. Надеялись, что это отпугнет бомжей, только не тут-то было.

«Оттуда постоянно доносятся какие-то крики, там бьют стекла», - пожаловалась местная жительница Валентина Копенкина.

Пар улетучивается в подъезд, в квартире остается мерзкий запах, ведь по нужде бомжи ходят куда придется.

У владельцев жилья были родственники, есть наследники. Но они почему-то не спешат заниматься двухкомнатной квартирой и отдали ее на растерзание бродягам.