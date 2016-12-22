22.12.2016 | 17:40

Старый и никому не нужный тир за школой № 71 мог бы принести большую пользу. Так считает местный активист Андрей Александрович. Он несколько лет наблюдает за тем, как постепенно ветшает, разрушается здание.

Учебному заведению не под силу содержать строение. А ведь в нем можно было бы устроить клуб для людей, вышедших на заслуженный отдых.

«Пенсионерам по вечерам нечего делать. А так бы они приходили сюда, играли в шашки, шахматы», - предложил Андрей Александрович.

Здание простаивает с 90-х годов. Когда закрылся тир, там собирались сделать школу бокса, даже крышу восстановили. Но вскоре на улице Можайского построили ФОК «Асйберг», и спортсменов перевели туда. Одноэтажный корпус снова оказался никому не нужным.

В него необходимо вложить много денег, которых у пенсионеров нет. Но, по мнению активиста, они взялись бы за отделку внутри.