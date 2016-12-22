Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|23 дек 2016|00:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-1oC
Завтра | Облачно |

  66.29 $ 63.56 — курс продажи

  60.99 $ 58.21 — курс покупки

  66.29  |  $  63.56
 

Из жизни | Активисты предлагают сделать из тира у школы № 71 клуб для пенсионеров

22.12.2016|17:40
Печать

Старый и никому не нужный тир за школой № 71 мог бы принести большую пользу. Так считает местный активист Андрей Александрович. Он несколько лет наблюдает за тем, как постепенно ветшает, разрушается здание.

Учебному заведению не под силу содержать строение. А ведь в нем можно было бы устроить клуб для людей, вышедших на заслуженный отдых.

«Пенсионерам по вечерам нечего делать. А так бы они приходили сюда, играли в шашки, шахматы», - предложил Андрей Александрович.

Здание простаивает с 90-х годов. Когда закрылся тир, там собирались сделать школу бокса, даже крышу восстановили. Но вскоре на улице Можайского построили ФОК «Асйберг», и спортсменов перевели туда. Одноэтажный корпус снова оказался никому не нужным.

В него необходимо вложить много денег, которых у пенсионеров нет. Но, по мнению активиста, они взялись бы за отделку внутри.

0
0
0
0
Гость|22.12.2016 19:16|

Отдайте его РПЦ, а ЛУЧ верните горожанам!

Гость|22.12.2016 19:34|

penzainform.ru писал(a):

В него необходимо вложить много денег, которых у пенсионеров нет
У РПЦ есть деньги,может помогут ??

Гость|22.12.2016 19:57|

РПЦ деньги собирает, а не раздает их.

Гость|22.12.2016 19:59|

Отдать пенсионерам, с сохранением целевого назначения - тир. Пусть тренируются.

Гость|22.12.2016 20:00|

Гость писал(a):

Отдать пенсионерам, с сохранением целевого назначения - тир. Пусть тренируются.
На пенсионерах? Не спортивно...

Гость|22.12.2016 21:29|

вот оно готовое здание крематория. а в мерии то не знают..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!