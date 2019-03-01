01.03.2019 | 15:45

Для кого-то это обычный музыкальный инструмент, а для дошкольника Гриши Козина - волшебная флейта. Точнее, блок-флейта, она укрепляет здоровье.

«Когда мы дуем во флейту, легкие вентилируются и с воздухом выходят эти все микробы», - пояснил участник научно-практической конференции.

«Мы уже четыре года со старшим ребенком здесь выступаем, занимаем призовые места, и вот уже у нас младшенький подрос. Мы решили его тоже приобщить к этому научному делу, так скажем», - рассказала мама дошкольника Ирина Козина.

На конференции были органично представлены работы всех юных пытливых умов - от дошколят до старшеклассников. Еще несколько лет назад выступали только ученики 10-11-х классов. Затем к ним присоединилось среднее звено, потом начальная школа, и вот уже детсадовцы наступают на пятки.

«Рядом с каждым стендом, на котором ребенок свой взгляд на мир представлял, был родитель и педагог. Вообще, в педагогике это мечта для любого учителя», - отметил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Авторам лучших работ вручили почетные грамоты главы администрации города.