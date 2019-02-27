27.02.2019 | 16:16

В Пензенской области подавляющее большинство девятиклассников (98%) справились с итоговым собеседованием по русскому языку, которое проводилось 13 февраля по всей России. Из 11 220 участников с заданиями не справились только 198 человек (1,76%).

Ученики должны были выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

«Для чтения и пересказа были предложены тексты научно-популярного характера о выдающихся людях России, таких как первая женщина-врач Надежда Суслова, российский изобретатель и фотограф Сергей Прокудин-Горский, один из родоначальников русского кинематографа Александр Ханжонков, российская спортсменка Елена Исинбаева, композитор Дмитрий Шостакович, пианист Денис Мацуев, полярный исследователь Семен Челюскин и другие», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

С этого учебного года зачет по собеседованию является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Те, кто не выполнил задания или не пришел по уважительной причине, смогут пройти испытание в дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.