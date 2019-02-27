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Учеба | 198 пензенских девятиклассников не прошли собеседование по русскому языку

27.02.2019|16:16
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В Пензенской области подавляющее большинство девятиклассников (98%) справились с итоговым собеседованием по русскому языку, которое проводилось 13 февраля по всей России. Из 11 220 участников с заданиями не справились только 198 человек (1,76%).

Ученики должны были выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

«Для чтения и пересказа были предложены тексты научно-популярного характера о выдающихся людях России, таких как первая женщина-врач Надежда Суслова, российский изобретатель и фотограф Сергей Прокудин-Горский, один из родоначальников русского кинематографа Александр Ханжонков, российская спортсменка Елена Исинбаева, композитор Дмитрий Шостакович, пианист Денис Мацуев, полярный исследователь Семен Челюскин и другие», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

С этого учебного года зачет по собеседованию является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Те, кто не выполнил задания или не пришел по уважительной причине, смогут пройти испытание в дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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Гость|27.02.2019 16:33|

Кто виноват и что делать? Учителя плохо учили или семья "бухает"? Как решить данную проблему?

Гость|27.02.2019 16:34|

Ну штош типерь.нибида.

Гость|27.02.2019 16:48|

Как можно плохо научить правильно писать? Когда всего лишь выучи правила и применяй. Все. Надо быть полным дубом, чтобы писать с ошибками. Ну ничего, кому то и кассирами, охранниками, сантехниками работать нужно.

Гость|27.02.2019 16:51|

Гость писал(a):

Как можно плохо научить правильно писать? Когда всего лишь выучи правила и применяй. Все. Надо быть полным дубом, чтобы писать с ошибками. Ну ничего, кому то и кассирами, охранниками, сантехниками работать нужно.
За деньги купят дипломы кого хочешь

Имя: Гость
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