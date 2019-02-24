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Учеба | Пензенские школьники побывали в экспертно-криминалистическом центре

24.02.2019|16:20
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Не каждый гражданский может попасть в областной экспертно-криминалистический центр. И уж точно не каждому дадут подержать в руках огнестрельное оружие.

Двери распахнулись для учеников 11-й пензенской школы, она с юридическим уклоном. Ребята - потенциальная смена: если их заинтересует кропотливая работа экспертов, то в будущем они придут на службу, научатся по капле крови и по волоску отыскивать преступников.

В настоящее время в ЭКЦ региона и районных подразделениях трудятся 127 человек.

«Они занимаются производством экспертиз и исследований по уголовным делам, по материалам проверок, а также выезжают на осмотр мест происшествия, участвуют в следственных действиях и оперативно-разыскных мероприятиях», - рассказал начальник экспертно-криминалистического центра УМВД России по области Вадим Сатыренко.

«По сути дела, работа эксперта заключается в выявлении следов, объектов по тому или иному происшествию либо преступлению. Без заключения эксперта не будет доказательственной базы по уголовному делу либо по материалам проверки», - подчеркнул он.

Школьнику Михаилу Бодникову, по его словам, после рассказа специалиста в ЭКЦ все стало понятнее.

«Работа эксперта-криминалиста очень почетная. Я думаю, что, когда мы вырастем, мы станем работать в этом же направлении», - выразил свои устремления Михаил.

Служба была создана 100 лет назад. 1 марта сотрудники отпразднуют вековой юбилей своей организации.

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