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Учеба | В Пензе родители примерили на себя роль современных школьников

22.02.2019|17:58
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Через много лет в школу вернулась ведущая программы «Наши новости». Анастасия Юдина покинула родную телестудию ради единого государственного экзамена.

«Скоро старшему ребенку предстоит сдавать экзамен. До ЕГЭ, конечно, далеко, но начальную школу заканчивает, и я вижу его сейчас волнение, которое мне передается, или, наоборот, наверное, мое волнение - ему. Мне хочется самой окунуться в экзаменационную атмосферу и почувствовать себя на месте ребенка, чтобы ему потом помочь как-то, успокоить, направить», - рассказала ведущая программы «Наши новости» Анастасия Юдина.

Анастасия проходила испытание по русскому языку. ЕГЭ для родителей в Пензенской области устраивают в третий раз. Взрослым презентовали новшества 2019 года.

«Контрольно-измерительные материалы будут передаваться по защищенному каналу связи. Если в прошлом году мы получали их на пунктах секретной связи, то в этом году нам будут уже передавать непосредственно в пункты, то есть промежутка между перевозкой этих материалов от главпочтамта до пункта в этом году не будет», - рассказала заместитель директора школы № 12 г. Пензы Екатерина Куликова.

Задания для взрослых обычно упрощенные, но ЕГЭ в школе телеведущая не сдавала.

По правилам ЕГЭ, кто не согласен с результатами, может подать жалобу. Взрослые на это не идут, говорит министр образования.

«С родителями проходит обсуждение тех ошибок, недочетов, которые они допустили в ходе выполнения контрольно-измерительных материалов. Опытные преподаватели, которые сами являются членами экзаменационных комиссий, объясняют, какие ошибки были совершены. Конечно, никаких апелляций после данной процедуры не было», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Результаты тестирования сообщат 4 марта.

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Гость|22.02.2019 19:35|

Вот здесь у Юдиной помада в тему,а в новостях часто не подходит ярко красный. Может визажисты обижены?

Имя: Гость
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