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Учеба | Ученик гимназии № 6 победил в олимпиаде по немецкому языку

21.02.2019|12:39
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19-20 февраля в Пензе прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. В нем приняли участие 22 человека из Пензы, Заречного, Кузнецка и районов области.

Испытание состояло из двух туров. В первом проверялось понимание устного и письменного текстов, проводились лексико-грамматический тест, лингвострановедческая викторина и конкурс письменной речи. Второй тур включал ток-шоу по предложенной теме.

В итоге победителем стал ученик лингвистической гимназии № 6 Пензы Андрей Казаков. В число призеров вошли учащийся того же учреждения Денис Кошелев, Валерия Дмитриева и Анастасия Еремина из гимназии № 44 Пензы, Ирина Антонова из школы № 1 р. п. Колышлей, Наталья Кувшинникова из гимназии № 1 Кузнецка и Алена Сотина из школы № 222 Заречного.

«После проверки работ члены жюри сделали подробный анализ ошибок. Каждый желающий смог посмотреть свою работу и сравнить ответы с ключами», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

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