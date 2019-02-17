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Учеба | В лицее № 2 прошел региональный этап конкурса «Высший пилотаж»

17.02.2019|11:26
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В Пензенской области конкурс «Высший пилотаж» проводится впервые. Он рассчитан на тех школьников, которые делают начальные шаги в науке и проектной деятельности и не боятся оценки профессионалов.

«Удивительным образом второй лицей связан с НИУ ВШЭ, здесь открыта региональная площадка. Поэтому не зря вы сегодня здесь», - обратилась к присутствовавшим в зале

заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

В конкурсе исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж» приняли участие 129 старшеклассников из разных школ региона. Сферы их интересов многогранны.

«Культурология», «психология», «общественные науки», которые включают в себя социологию, право, экономику, историю и общество, «лингвистика», которая включает в себя лингвистику, литературоведение, иностранные языки, плюс «предпринимательство» большая секция и секция, которая предполагает изобретательскую, конструкторскую деятельность учащихся», - перечислила направления зам. директора лицея современных технологий управления № 2 г. Пензы Алла Степанова.

Деревянные галстуки-бабочки - вот на чем собираются делать деньги в 13-й гимназии. Парни считают, что их бизнес-проект имеет большое будущее.

«Мы будем создавать дополнительные рабочие места, также это создание индивидуального предпринимательства, будут открыты свои цеха для таких видов продукции, как скетч-буки, деревянные значки и т. п. В Пензенской области у нас пока конкурентов нет», - высказал уверенность участник конкурса «Высший пилотаж» Федор Жучков.

Победители и призеры конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

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Гость|17.02.2019 13:26|

penzainform.ru писал(a):

Деревянные галстуки-бабочки - вот на чем собираются делать деньги в 13-й гимназии. Парни считают, что их бизнес-проект имеет большое будущее.
Не ту страну назвали Гондурасом...

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