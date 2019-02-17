17.02.2019 | 14:19

Один за всех и все за одного. В 73-м пензенском лицее прошел творческий конкурс - «Битва хоров», которая объединила учеников со второго по седьмой класс.

Коллектив каждого из них представил по одной песне. Это должно было быть известное произведение из мультфильма или детского кино.

«Мы оцениваем, конечно, вокал, слаженность исполнения (это коллективное исполнение - хор), попадание в такт, знание слов и, конечно, настроение. А во вторую очередь - уже творчество ребят в песне. Это костюмы, наличие хореографии», - рассказала председатель жюри конкурса Наталья Сазонова.

С 2016-го в лицее проводят «Битву хоров». В 2019-м ее приурочили к 28-й годовщине со дня образования учебного заведения.

«Дети с удовольствием готовятся, они репетируют. Коллектив сплачивается вокруг этого мероприятия, они становятся дружнее, ответственнее», - отметил директор лицея № 73 Вячеслав Копешкин.

Победители конкурса получили подарки и право выступать на всех школьных праздниках.