13.02.2019 | 17:48

В аудитории парни и девушки из лицея № 55 ждали своей очереди предстать перед экзаменаторами. 13 февраля они, как и другие российские девятиклассники, сдавали итоговое собеседование по русскому языку.

Такое испытание, обязательное для всех, введено только в 2019 году. Если его не пройти, не допустят до ГИА. Ученики волновались, но не посчитали нынешнее собеседование слишком сложным.

«Это все зависит еще от педагога. У меня прекрасный педагог по литературе, и поэтому мне легко», - рассказала девятиклассница Юлия Зубанова.

Учителя надеялись, что с собеседованием по русскому справятся все, но признали, что нынешние дети более безграмотны, чем были школьники еще 10 лет назад.

«Они меньше читают, а закономерно, что если человек меньше читает, то он и говорит меньше и хуже, и менее грамотно пишет. В социальных сетях они не используют орфографические и пунктуационные правила, они по привычке переносят эту схему написания уже в свою обычную и школьную жизнь», - отметила учитель русского языка и литературы лицея № 55 Наталья Преображенская.

В аудиторию девятиклассники заходили по одному. Каждому было отведено 15 минут.

«Сегодняшние испытания - это четыре задания. Первое - нужно прочитать текст вслух, второе - пересказать этот текст. Третье и четвертое задания с первым не связаны: третье задание - монологическое высказывание (на выбор ребенка предлагаются три темы), четвертое - диалог с собеседником по теме, которую он выбрал», - пояснила заместитель директора лицея № 55 Светлана Везденева.

Если вдруг ребенок не набрал нужного количества баллов, у него будет возможность пройти собеседование еще раз.