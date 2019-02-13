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Учеба | Пензенские девятиклассники прошли собеседование по русскому языку

13.02.2019|17:48
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В аудитории парни и девушки из лицея № 55 ждали своей очереди предстать перед экзаменаторами. 13 февраля они, как и другие российские девятиклассники, сдавали итоговое собеседование по русскому языку.

Такое испытание, обязательное для всех, введено только в 2019 году. Если его не пройти, не допустят до ГИА. Ученики волновались, но не посчитали нынешнее собеседование слишком сложным.

«Это все зависит еще от педагога. У меня прекрасный педагог по литературе, и поэтому мне легко», - рассказала девятиклассница Юлия Зубанова.

Учителя надеялись, что с собеседованием по русскому справятся все, но признали, что нынешние дети более безграмотны, чем были школьники еще 10 лет назад.

«Они меньше читают, а закономерно, что если человек меньше читает, то он и говорит меньше и хуже, и менее грамотно пишет. В социальных сетях они не используют орфографические и пунктуационные правила, они по привычке переносят эту схему написания уже в свою обычную и школьную жизнь», - отметила учитель русского языка и литературы лицея № 55 Наталья Преображенская.

В аудиторию девятиклассники заходили по одному. Каждому было отведено 15 минут.

«Сегодняшние испытания - это четыре задания. Первое - нужно прочитать текст вслух, второе - пересказать этот текст. Третье и четвертое задания с первым не связаны: третье задание - монологическое высказывание (на выбор ребенка предлагаются три темы), четвертое - диалог с собеседником по теме, которую он выбрал», - пояснила заместитель директора лицея № 55 Светлана Везденева.

Если вдруг ребенок не набрал нужного количества баллов, у него будет возможность пройти собеседование еще раз.

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Гость|13.02.2019 20:37|

Позор!В 9 классе проверка ЧТЕНИЯ на РУССКОМ языке!!!

Гость|13.02.2019 21:18|

penzainform.ru писал(a):

третье задание - монологическое высказывание
Только где в жизни нужно монологическое высказывание?

Гость|13.02.2019 21:23|

а когда в пензюкии будут мордовский язык учить ?

Гость|13.02.2019 23:06|

динка соси хуй

Гость|13.02.2019 23:11|

На последних секундах пацан прошёл, говорят вообще зверь!

Имя: Гость
Комментарий:

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