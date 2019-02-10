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Учеба | Пензенские школьники проявили себя в практической части олимпиады по ОБЖ

10.02.2019|16:21
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Состязания должны были выявить тех, кто лучше приспособлен к капризам биогеосоциосферы. Ведь современная среда обитания человека изобилует разного рода опасностями - нужно быть готовым ко всему.

«Возможность выжить в условиях техногенных происшествий, например в условиях выброса химически опасных веществ», - уточнила председатель жюри регионального этапа олимпиады школьников по ОБЖ Ольга Филатова.

Прошла практическая часть регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Предмет комплексный, здесь необходимы знания биологии, химии, астрономии, надо быть физически развитым. Так что программа испытаний была очень насыщенной.

«Нужно обязательно продемонстрировать туристические навыки, нужно показать, как вы поможете пострадавшему с различными травмами, ранениями и другими неприятностями, которые могут встретиться на пути», - добавила Ольга Филатова.

Непрямой массаж сердца, накладывание шины на сломанную ногу.

А в очередном задании на втором этаже условно разрушенного здания людям была нужна питьевая вода.

И непременной частью олимпиады по ОБЖ является НВП - начальная военная подготовка.

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