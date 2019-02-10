10.02.2019 | 11:07

Задачей студентов было создать этюды не только качественно, но и быстро. Такой творческий спринт. За пять часов начинающие мастера Пензенского художественного училища должны были написать полотно. Оно, конечно, оставалось незаконченным, но это не беда. Главное - идея композиции.

«Нам ведь важно, насколько художник, студент мыслит, как он воспринимает мир и как он остро может выразить свои эмоции посредством рисования или письма», - пояснил преподаватель Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого Анатолий Омельченко.

Студенты младших курсов писали интерьеры и фасады старинных зданий, старшие создавали портреты и композиции.

Темы блиц-работ были символичными: Год театра в России, 80 лет образования Пензенской области, день рождения художественного училища.

«Я очень люблю театр, я сама занималась в театральной студии и взяла тему «Принц и нищий». Очень нравится эта сказка, мама мне читала в детстве, я получила большое впечатление. И хотелось бы что-то сделать такое экспрессивное, яркое», - рассказала студентка училища Наталья Беззубова.

После подведения итогов быстрого письма студентов, сумевших в каждой секунде жизни увидеть прекрасное, наградили дипломами.