Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 фев 2019|20:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
  74.97  |  $  66.02
 

Учеба | В художественном училище выставили лучшие студенческие работы

07.02.2019|15:21
Печать

На глаз оценивали преподаватели художественного училища вернисаж: какой портрет, какой пейзаж! В учебном заведении открылась выставка-конкурс лучших курсовых работ студентов всех специальностей под названием «Наша школа». Этюды были созданы в прошлом учебном году.

«Здесь представлена вся полностью программа, начиная с первого курса, с простого бытового натюрморта до более сложной, самой сложной работы. Это фигура, фигура обнаженная, также в среде, в интерьере», - рассказала директор Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого Галина Васина.

Живопись и рисунок - основные предметы программы подготовки художников во все времена.

«Я старалась вложить в нее всю душу, прислушивалась к своему преподавателю. Создавала напряженность, световую напряженность», - пояснила студентка училища Екатерина Мигунова студентка. Девушка стремилась как можно точнее передать натуру.

«Большой интерес представляет шар. Он действительно мне удался, как ни странно: и плоскость уложена, и шар вертится, то есть пространство имеется, это самое главное для рисунка. Штрих, линия - все имеет значение», - подчеркнула студентка училища София Чаплиева.

Восемь лучших рисовальщиков и живописцев со всех четырех курсов были награждены дипломами и повышенной стипендией.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!