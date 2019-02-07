07.02.2019 | 15:21

На глаз оценивали преподаватели художественного училища вернисаж: какой портрет, какой пейзаж! В учебном заведении открылась выставка-конкурс лучших курсовых работ студентов всех специальностей под названием «Наша школа». Этюды были созданы в прошлом учебном году.

«Здесь представлена вся полностью программа, начиная с первого курса, с простого бытового натюрморта до более сложной, самой сложной работы. Это фигура, фигура обнаженная, также в среде, в интерьере», - рассказала директор Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого Галина Васина.

Живопись и рисунок - основные предметы программы подготовки художников во все времена.

«Я старалась вложить в нее всю душу, прислушивалась к своему преподавателю. Создавала напряженность, световую напряженность», - пояснила студентка училища Екатерина Мигунова студентка. Девушка стремилась как можно точнее передать натуру.

«Большой интерес представляет шар. Он действительно мне удался, как ни странно: и плоскость уложена, и шар вертится, то есть пространство имеется, это самое главное для рисунка. Штрих, линия - все имеет значение», - подчеркнула студентка училища София Чаплиева.

Восемь лучших рисовальщиков и живописцев со всех четырех курсов были награждены дипломами и повышенной стипендией.