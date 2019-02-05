05.02.2019 | 18:25

Старшеклассники - будущее отечественной инновационной мысли - делают первые, но очень уверенные шаги в освоении современных технологий. Завершилась работа зимней школы «ДомInno», где ребята проходили подготовку по разным направлениям.

«3D-моделирование, программирование, дизайн, видео, project management и SMM. На протяжении четырех дней ребята прокачивают свои навыки, то есть проходят апгрейд своих компетенций», - рассказала организатор зимней школы «ДомInno» Алина Крысина.

То есть дети в школе повышали уровень знаний.

«Изучили такую программу, как Autodesk Fusion 360 - это программа для твердотельного моделирования, очень многофункциональная, так как включает в себя также части полигонального моделирования. Мы изучали программу для того, чтобы вместе с лабораторией программирования подготовить приложение дополненной реальности», - пояснил участник школы «ДомInno» Степан Пустов.

В лаборатории видео школьники произвели технический анализ готового понравившегося рекламного ролика.

«Каким образом он был снят, в каких локациях, что его отличает от других подобных роликов. Должны были разобраться, в чем его достоинства и недостатки. Это необходимо для того, чтобы нас взрастить как компетентных профессионалов: мы должны понимать, каким образом создается контент, который мы делаем. Это нужно для улучшения наших профессиональных навыков как видеомейкеров», - отметила участница школы «ДомInno» Дарья Ламанова.

Самые успешные участники зимней школы получат путевки в летнюю, которая называется TeenГрад.