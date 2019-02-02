02.02.2019 | 16:21

63 человека приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады по математике. Тестирование двухдневное. Разрешенный комплект - как и на ЕГЭ: паспорт, ручка, вода, плитка шоколада и, как шутят сами участники, мозги.

«Конечно, способности к математике и физике нужны, но без дополнительной подготовки к таким олимпиадам не обойдешься, потому что, например, в олимпиадах по математике используются совершенно другие темы, не такие, какие проходят в школе», - рассказала участница олимпиады Ксения Алмаметова.

Все вопросы были разработаны в Москве. На решение пяти примеров дается четыре часа.

«Задания самые разнообразные. Задания на логику (есть традиционные «рыцари-лжецы», тот, кто занимается олимпиадной математикой, прекрасно знает такие задания), - многочлены представлены, представлены задачи на комбинаторику. Конечно, есть по геометрии, нельзя без них», - отметил председатель жюри Александр Моисеев.

4 февраля итоги олимпиады разместят на сайте института регионального развития.