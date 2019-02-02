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Учеба | Школьница из Бестянки победила в олимпиаде по татарскому языку в Казани

02.02.2019|12:03
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Ученица 11-го класса школы села Бестянка Кузнецкого района Дина Денешева победила в творческом конкурсе III межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе.

Испытания проходили в Казани с 27 по 29 января среди учащихся 8-11-х классов. В ней приняли участие 140 человек из 22 регионов страны.

Помимо Дины, Пензенскую область представляли Наиля Давыдова из той же школы, Рамзия Давыдова и Камилла Шаша из села Индерка Сосновоборского района, Мадина Пайгина и Динара Юнкина из Средней Елюзани Городищенского района. Все они вошли в число призеров олимпиады.

«Победителю и призерам вручены дипломы и памятные подарки Министерства образования и науки Республики Татарстан. Они примут участие в международной олимпиаде по татарскому языку и литературе, которая пройдет в апреле 2019 года в Казани», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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