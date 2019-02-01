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Учеба | В Пензенской области 1 сентября почти 13 тысяч первоклассников сядут за парты

01.02.2019|14:28
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Министерство образования Пензенской области опубликовало данные о количестве детей, которые услышат первый звонок в 2019/2020 учебном году.

«По предварительным данным, 12 970 первоклассников приступят к обучению 1 сентября, из них 5 510 - в Пензе», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В пятницу, 1 февраля, стартовал прием заявок от родителей на зачисление ребенка в первый класс. Сейчас заявления могут подать мамы, папы или опекуны детей, проживающие на закрепленной за школой территории. Они имеют преимущественное право зачисления в учреждение.

С 1 июля заявления будут принимать от всех остальных родителей.

«Единственным основанием для отказа в приеме ребенка в образовательную организацию является отсутствие свободных мест. Сегодня в Пензенской области действует 315 школ, в которых обучается более 125 тысяч детей», - уточнили в минобре.

В прошлом учебном году в День знаний за парты сели 13 254 первоклассника.

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