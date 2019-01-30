30.01.2019 | 10:04

С 28 января по 5 марта в Пензе проходит региональный этап Международного конкурса компьютерных работ для детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер – 2019». На базе ПензГТУ он проводится в 10-й раз, и ежегодно более сотни студентов IT-специальностей и школьников, увлекающихся миром цифровых технологий, принимают в нем активное участие.

«Интерес к конкурсу абсолютно естественен: ребята соревнуются со своими ровесниками в регионе, а победители получают шанс проявить себя на международной арене. Среди спонсоров – известные международные IT-компании, которые кроме призов дарят участникам возможность побывать на серьезных мастер-классах, а значит, познакомиться с современными тенденциями развития информационной индустрии», - отметила помощник проректора ПензГТУ Юлия Дианова.

Участники конкурса имеют возрастные ограничения, итоги подводятся по трем категориям: 7-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет.

Номинаций девять - от сайта до мобильного приложения, от графики до анимации. С тематикой номинаций и положением о конкурсе можно подробнее познакомиться на сайте ПензГТУ.

Организаторы напоминают, что работы и заявки необходимо направить по электронному адресу dianova@penzgtu.ru в срок до 1 марта 2019 года.

Победители регионального этапа автоматически проходят во второй тур международного конкурса «Цифровой ветер - 2019».