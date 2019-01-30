Пензенское информационное агентство|18+|Среда|30 янв 2019|11:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Снег |
  75.88  |  $  66.34
 

Учеба | В ПензГТУ проходит региональный этап конкурса «Цифровой ветер - 2019»

30.01.2019|10:04
Печать

С 28 января по 5 марта в Пензе проходит региональный этап Международного конкурса компьютерных работ для детей, юношества и студенческой молодежи «Цифровой ветер – 2019». На базе ПензГТУ он проводится в 10-й раз, и ежегодно более сотни студентов IT-специальностей и школьников, увлекающихся миром цифровых технологий, принимают в нем активное участие.

«Интерес к конкурсу абсолютно естественен: ребята соревнуются со своими ровесниками в регионе, а победители получают шанс проявить себя на международной арене. Среди спонсоров – известные международные IT-компании, которые кроме призов дарят участникам возможность побывать на серьезных мастер-классах, а значит, познакомиться с современными тенденциями развития информационной индустрии», - отметила помощник проректора ПензГТУ Юлия Дианова.

Участники конкурса имеют возрастные ограничения, итоги подводятся по трем категориям: 7-12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет.

Номинаций девять - от сайта до мобильного приложения, от графики до анимации. С тематикой номинаций и положением о конкурсе можно подробнее познакомиться на сайте ПензГТУ.

Организаторы напоминают, что работы и заявки необходимо направить по электронному адресу dianova@penzgtu.ru в срок до 1 марта 2019 года.

Победители регионального этапа автоматически проходят во второй тур международного конкурса «Цифровой ветер - 2019».

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 