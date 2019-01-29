29.01.2019 | 13:13

2 февраля в Пензе стартует заключительный этап Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Она проводится технологическим университетом уже в шестой раз, активное содействие вузу оказывает Пензенское региональное отделение Союза машиностроителей России.

В этом году в отборочном туре приняли участие свыше 4 000 школьников по 8 направлениям олимпиады, при этом наибольшее количество участников проверяли свои знания по русскому языку, естественным наукам (математика и физика) и обществознанию.

«Значительно поднят проходной балл для участников заключительного тура. Так, например, чтобы стать участником финала, необходимо было по русскому языку набрать не менее 45-50 баллов (в зависимости от класса, в котором учится школьник), по естественным наукам – от 35–50, по обществознанию – от 56, по психологии – от 63. Тем не менее Пенза по-прежнему остается одним из городов с самым массовым участием школьников в инженерной олимпиаде – на очный тур в технологический университет придут 1 700 школьников», – сообщил региональный координатор олимпиады, руководитель центра профориентации ПензГТУ Павел Желтов.

Первыми свои знания проверят будущие специалисты в технологии материалов, а на следующий день – знатоки русского языка.

График этапа размещен на официальном сайте вуза, а списки победителей отборочного тура – на сайте олимпиады.

Организаторы МИО «Звезда» напоминают: по всем предметам и профилям к участникам предъявляются единые требования. Учащиеся 11-х классов обязательно должны иметь при себе справку из школы (фирменный бланк и печать), копию паспорта, заполненный бланк «Согласие на обработку персональных данных и публикацию выполненных олимпиадных работ»; для школьников c 6-го по 10-й класс достаточно согласия на обработку персональных данных и публикацию работ.

Завершится интеллектуальный марафон 30 марта, награждение победителей по традиции состоится в мае.