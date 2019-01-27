27.01.2019 | 11:49

Воспитанники алферьевского отделения детской школы искусств Пензенского района предстали во всей красе. Мальчишки и девчонки пели, танцевали, читали стихи.

Небольшое представление было приурочено к открытию новой экспозиции. В ней представлены лучшие работы учеников художественного отделения ДШИ. Картин несколько десятков.

«Это дипломные работы выпускников прошлого года, также это рисунки детей с первого по шестой класс, затем большую часть выставки занимает коллективные работы, выполненные в технике батика, коллажа и с элементами соленого теста», - рассказала руководитель художественного отделения филиала № 5 ДШИ Пензенского района Ольга Расторгуева.

Японский веер сделала Ксения Гримова. Девушка создавала свой шедевр на протяжении четырех месяцев.

«Журавли, которые изображены на веере, олицетворяют собой небо, свободу выбора, свободу слова. То, что часто запрещают некоторым людям выражать», - пояснила Ксения Гримова.

Выставка маленьких жителей Алферьевки открылась в пензенском Литературном музее.