26.01.2019 | 16:30

35 пензенских школьников со всей области приняли участие в финальном этапе региональной олимпиады по информатике.

Старшеклассники уже продемонстрировали свои знания на муниципальном уровне. Теперь лучшие из лучших боролись за право представлять Сурский край на всероссийских интеллектуальных состязаниях.

Александр Майоров, ученик Губернского лицея-интерната, уверен, что без компьютеров в современном мире прожить невозможно.

«Информатика - это наука будущего, она мне очень интересна с самых ранних лет, я ею увлекаюсь уже давно. Ее можно использовать практически во всех отраслях науки: в физике, математике, биологии, а также в обычной жизни простым людям», - пояснил участник олимпиады Александр Майоров.

Что же касается юных программистов, то им за пять часов предстояло выполнить четыре задания. Пожалуй, главной особенностью этой олимпиады стало использование специальной интернет-системы для проверки результатов. Кроме прочего, новшество позволяет школьникам проходить испытание дистанционно.

«Например, один участник регионального этапа олимпиады сейчас находится в городе Сочи, в центре «Сириус», и он пишет олимпиаду. Его результаты поступят к нам, и он также будет засчитан в общем рейтинге участников Пензенской области», - отметил директор Центра естественно-математического образования ИРР Пензенской области Дмитрий Кондратов.

Лучшие юные программисты региона вновь сядут за компьютеры в понедельник, 28 января - состоится второй тур олимпиады по информатике, который и станет решающим.