26.01.2019 | 17:34

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Неожиданно завершилась история с лишением пензенского госуниверситета аккредитации по двум специальностям. В результате часть студентов, проучившись несколько лет в местном вузе, получат диплом престижного столичного.

«Они будут доучиваться в Саратовском филиале Московского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Обучение будут в основном проходить здесь, а государственные экзамены будут сдавать в Саратове, или даже приемная комиссия приедет из Саратова сюда к нам. На выходе они получат дипломы Московского экономического университета имени Г. В. Плеханова», - рассказал ректор ПГУ Александр Гуляков.

В декабре прошлого года 757 студентов ПГУ испугались, что могут остаться без дипломов, - те, кто учится по специальностям «Экономическая безопасность» и «Таможенное дело». Рособрнадзор приостановил действие аккредитации, к ним относящейся.

«Что касается студентов 4-го и младших (3, 2, 1-го) курсов, то через год мы получаем новую аккредитацию и продолжаем заниматься по тем программам, какие были», - добавил ректор.

Обещают, что без дипломов никто не останется. Студенты вначале нервничали, потом успокоились.

«Для меня это какой-то глобальной проблемой не является. Мне осталось только защитить диплом и сдать государственный экзамен, а где сдавать государственный экзамен и защищать диплом, никакой роли особой не играет», - пояснила студентка ПГУ Маргарита Шабанова.

Похожая ситуация сложилась еще в одном вузе - Пензенском государственном университете архитектуры и строительства. Ему было отказано в аккредитации по двум направлениям подготовки. Студентам предложили перевестись или сдавать итоговые экзамены в других высших учебных заведениях.