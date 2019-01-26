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Учеба | Пензенские школьники впервые написали олимпиаду по астрономии

26.01.2019|15:30
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Готовы покинуть Землю и оказаться в космосе. Конечно, не по-настоящему - в воображении: воспитанников 9, 10 и 11-х классов манит Вселенная.

«У нас происходит историческое событие: в Пензенской области впервые проводится региональный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии. У нас 51 участник», - отметила главный специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области Ольга Дворянская.

За четыре часа ученики обязаны были ответить на теоретические вопросы и выполнить практические задания. Пока ребята сидели за партами, им нельзя было пользоваться мобильными телефонами. На столах только карандаши, ручки, непрограммируемые калькуляторы; шоколад тоже не под запретом.

«Вопросы по астрономии посвящены как Солнечной системе, так и Галактике нашей (Млечный путь), вообще элементам космологии. То есть, в принципе, здесь входят элементы наблюдательной астрономии с помощью телескопа, даже обычной подзорной трубы, бинокля, но и в том числе более глубокие вещи, связанные с элементами радиоастрономии, гамма-астрономии. Поскольку она стала всеволновой, информацию черпаем из самых глубин космоса», - рассказал председатель жюри Роман Зайцев.

«Человек давно уже тянется к новым знаниям. Просто интересно, для личного опыта», - поделился участник олимпиады Артем Разоренов.

Результаты регионального тура олимпиады по астрономии станут известны уже в ближайшее время. Их опубликуют на сайте института регионального развития.

Самые грамотные школьники смогут представить Пензенскую область на всероссийском этапе интеллектуальных состязаний.

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