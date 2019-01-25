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Учеба | Пензенским школьникам дали попробовать себя в разных профессиях

25.01.2019|15:57
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Пока перед ними все дороги открыты, но взрослые должны помочь не ошибиться с выбором профессии. В доме молодежи сотни школьников пробовали себя в разных ролях - педагога, сварщика, дизайнера или специалиста в сфере туризма.

Мастер-классы проходили в рамках региональной выставки «Образование для будущего - новые возможности и перспективы». В ней участвовали как колледжи, так и вузы области.

«Для нас это возможность показать, насколько изменились на сегодня и требования к специальности, и те квалификации, с которыми выпускаем наших студентов в жизнь. Ну и, наверное, для выпускников школ - возможность посмотреть, что профессия из себя внутри представляет», - пояснила директор Пензенского социально-педагогического колледжа Людмила Петрова.

Ребятам, которые рассматривали экспозицию, рассказывали, какую профессию можно получить в том или ином месте, и о том, какую карьеру построить.

«Мы можем подойти к человеку - представителю учебного заведения, если нас что-то интересует, можем задать вопрос, и нам на него ответят, а не искать где-то по сайтам», - отметили школьницы Анастасия Пушненко и Полина Левкова.

А на сцене Дома молодежи состоялось награждение представителей образовательных организаций - участников проекта «Билет в будущее». В ходе него тысячи школьников прошли тестирование по программе, разработанной специалистами «Ворлдскиллс Россия», и смогли понять, к какой профессии имеют склонность.

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