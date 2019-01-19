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Учеба | В Пензе прошел этап всероссийской олимпиады школьников по экономике

19.01.2019|17:25
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То, что деньги счет любят, ученики отлично знают, а еще они в курсе, из-за чего растут цены, что такое инфляция и капитал. В институте регионального развития прошел областной этап всероссийской олимпиады школьников по экономике. Он состоял из двух туров.

«Тестовые задания, на них дается примерно час, и потом 2 часа 20 минут дается еще на решение задач», - рассказал председатель жюри регионального этапа олимпиады школьников по экономике Алексей Опекунов.

За парты уселись воспитанники 10-х и 11-х классов, всего 25 человек. Экономика не пользуется особой популярностью у школьников Пензенской области. А зря, как считает Мирослав Юрчук, уверенный: за такой наукой - будущее.

«Это, во-первых, интересно. Во-вторых, это тесно связано с математикой, а я очень люблю математику. И экономика также интересна потому, что очень приближена к реальной жизни и ты можешь себе объяснять различные процессы, происходящие в реальном мире, с помощью знаний, которые у тебя есть», - аргументировал участник олимпиады.

«Никакими учебниками, гаджетами, никакими другими «умными» часами, очками - ничем пользоваться нельзя. Надо иметь только умную голову», - отметила главный специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области Ольга Дворянская.

Результаты будут известны в понедельник. Набравшие наибольшее количество баллов школьники смогут представить Пензу на всероссийском этапе олимпиады. Он состоится в апреле.

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