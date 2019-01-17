17.01.2019 | 09:53

В Пензе подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, который проходил в два тура 14 и 15 января. Участие в состязании приняли 67 школьников.

«В первый тур вошли лингвистические задачи, для решения которых нужно продемонстрировать знания этимологии, морфологии, истории языка, норм современного словообразования. Задание второго дня обычно более творческое, чтобы справиться с ним, школьникам надо применить весь спектр лингвистических умений. На выполнение отводится четыре часа», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В итоге среди девятиклассников лучшей стала учащаяся финансово-экономического лицея № 29 г. Пензы Анастасия Белякова, призер - учащаяся лицея № 230 г. Заречного Полина Строгонова.

В состязании среди десятиклассников отличилась Полина Малахова из многопрофильной гимназии № 4 «Ступени» г. Пензы, призером оказалась Виктория Давыдова из школы с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля № 11 г. Пензы.

Среди 11-классников победителя определить не удалось. «Ни один участник не набрал должного количества баллов, указанного в положении об олимпиаде», - пояснили в минобре.

Победители и призеры олимпиады получат льготы при поступлении в вуз (на профильные направления).