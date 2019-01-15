15.01.2019 | 18:00

В Губернском лицее проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. Там особая молодежь: для нее периодическая система Дмитрия Ивановича - как Ветхий Завет.

«Как говорил один великий ученый, в химии возможно все. Здесь вправду возможно все. Для меня химия - одна из сторон мироздания, познание этого мира, как он устроен. С химией я дальше планирую связать свою будущую карьеру», - рассказал участник регионального этапа олимпиады школьников по химии Степан Барашев.

Олимпиада по химии стоит третьей в списке испытаний по 21 предмету.

«Набрали необходимое количество баллов 58 участников из трех параллелей. Химия делится на параллели (9, 10 и 11-й класс), в два дня проводится этап. Сегодня - теоретический тур, пять часов работаем, завтра - практический тур на базе химико-биологического факультета педуниверситета», - рассказала главный специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области Ольга Дворянская.

Задания Олимпиады сложны, кроме того, в них учитываются последние мировые открытия и новшества.

«Химия - это наука будущего. Создание современных материалов, лекарственных веществ, развитие общества невозможно без знаний химии и без умения применять эти знания на службе обществу в решении теоретических и экспериментальных задач», - отметила председатель жюри регионального этапа олимпиады школьников по химии Наталья Волкова.

В 2019 году впервые будет проведена олимпиада по астрономии.