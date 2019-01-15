Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|15 янв 2019|20:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  76.95  |  $  67.08

Учеба | В Пензе проходит этап всероссийской олимпиады школьников по химии

15.01.2019|18:00
Печать

В Губернском лицее проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии. Там особая молодежь: для нее периодическая система Дмитрия Ивановича - как Ветхий Завет.

«Как говорил один великий ученый, в химии возможно все. Здесь вправду возможно все. Для меня химия - одна из сторон мироздания, познание этого мира, как он устроен. С химией я дальше планирую связать свою будущую карьеру», - рассказал участник регионального этапа олимпиады школьников по химии Степан Барашев.

Олимпиада по химии стоит третьей в списке испытаний по 21 предмету.

«Набрали необходимое количество баллов 58 участников из трех параллелей. Химия делится на параллели (9, 10 и 11-й класс), в два дня проводится этап. Сегодня - теоретический тур, пять часов работаем, завтра - практический тур на базе химико-биологического факультета педуниверситета», - рассказала главный специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области Ольга Дворянская.

Задания Олимпиады сложны, кроме того, в них учитываются последние мировые открытия и новшества.

«Химия - это наука будущего. Создание современных материалов, лекарственных веществ, развитие общества невозможно без знаний химии и без умения применять эти знания на службе обществу в решении теоретических и экспериментальных задач», - отметила председатель жюри регионального этапа олимпиады школьников по химии Наталья Волкова.

В 2019 году впервые будет проведена олимпиада по астрономии.

0
0
0
0
 
Гость|15.01.2019 19:05|

Лишь бы учителя перестали химичить на выборах.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 