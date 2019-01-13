13.01.2019 | 16:00

Пензенские медики осваивают международную систему BI-RADS - это классификация по градации образований молочной железы. Она призвана упростить работу врачей. Если раньше рентгенологам и узистам приходилось писать массивные результаты обследований, теперь они будут указывать несколько условных символов. А лечащим докторам все будет понятно.

«Если же в протоколе будет стоять классификация BI-RADS 5, 6 или 4 с различными подклассами, для врача ультразвуковой диагностики и рентгенолога, для клинициста, для врача - онколога-маммолога это будет показателем того, что женщину нужно брать на дальнейшее дообследование, брать у нее биопсию, лечить, оперировать», - объяснила главный внештатный специалист по лучевой диагностике минздрава области Наталья Морозова.

В научной конференции принимают участие 160 специалистов со всей области, они слушают лекции, проходят тестирование, говорят об актуальном.

«При обращении пациентов, например, в поликлинику рак начальной стадии выявляется только всего в 13%. В основном выявляется рак третьей-четвертой стадии, когда уже узел сформирован, когда есть уже лимфоузлы», - отметила доцент кафедры рентгенологии Института усовершенствования врачей Ирина Кузьминых.

В подобной ситуации помочь больному практически невозможно. Поэтому совет врачей: после 40 лет хотя бы раз в два года делать маммографию, даже если ничего не беспокоит.