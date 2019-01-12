12.01.2019 | 15:33

Блеснуть своими знаниями решили около 250 учащихся старших классов из разных общеобразовательных школ региона. В школе № 28 в пятый раз прошла областная олимпиада «Гуманитарии XXI века».

Все участники - победители заочного тура, в том числе Эльвира Рамазанова и Алина Рыжова, которым в этом году предстоит сдавать ЕГЭ.

«Предметы как раз гуманитарного направления, и мы решили проверить, насколько мы готовы к единому экзамену», - пояснила Алина Рыжова.

Что касается олимпиадного задания, то оно включало в себя вопросы по шести дисциплинам: русский и иностранный языки, литература, краеведение, история и обществознание.

«Все данные направления, предметные области очень важны для всестороннего развития личности ребенка. Нельзя быть замечательным специалистом, не обладая знаниями по данным направлениям, и я уверен, что не бывает выдающихся математиков без того, чтобы не погрузиться в лирику», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

За 2 часа 50 минут школьникам нужно было выполнить 30 заданий. Кроме того, участников олимпиады ждало одно творческое испытание - эссе.

«Вопросы составлены таким образом, чтобы механизм получения правильного ответа был задействован с помощью инструментов разных дисциплин всего гуманитарного цикла. Таким образом ребенок получает некую надпредметную, или метапредметную, способность - компетенцию, которая проявляется во всех других предметах», - рассказал директор школы № 28 г. Пензы Алексей Мирясов.

Результаты интеллектуального испытания станут известны в начале февраля. Победители получат льготы при поступлении в Пензенский государственный университет. А 26 января в школе № 28 пройдет ежегодная олимпиада, посвященная Василию Ключевскому, чье имя с недавних пор носит это учебное заведение.