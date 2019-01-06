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Учеба | В Пензе учащимся колледжа рассказали о службе в отряде особого назначения

06.01.2019|11:32
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Почувствовать себя в роли бойца ОМОНа предложили учащимся многопрофильного колледжа ПГУ. Одна из участниц испытания честно призналась, как тяжело в каске, которая весит 13 кг. А с оружием в руках и при выполнении каких-либо действий становится еще тяжелее.

Но девушка испытание выдержала. Она обучается на специальности «правоохранительная деятельность», поэтому к трудностям была готова. Впрочем, как и другие студенты. Все, что говорили им сотрудники ОМОНа, слушали они внимательно.

«На таких мероприятиях, как правило, мы рассказываем историю создания и образования нашего отряда, рассказываем, чем наш отряд занимается в повседневной жизни, во время службы, при несении службы по охране общественного порядка. Также рассказываем жизненные ситуации, которые происходили на службе, при несении службы на Северном Кавказе», - сообщил инспектор группы информации и документирования ОМОН Евгений Кузюрин.

Подобного рода мероприятия сотрудники ОМОНа проводят постоянно с целью патриотического воспитания. Часто именно после таких встреч ребята решают связать свою жизнь с отрядом.

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Гость|06.01.2019 12:11|

Милитаризация, чорт возьми.

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