06.01.2019 | 10:54

Хоть и не царское это дело, но порой начинать восхождение на музыкальный трон приходится с того, чтобы поправить скамеечку у себя под ногами. Коронованная особа - один из тех, кто в сентябре 2018-го поступил на фортепьянное отделение каменской школы искусств и теперь готов к аплодисментам.

«Они впервые выходят на сцену, впервые испытывают волнение перед выходом на сцену и показывают, чему они научились, в первую очередь для своих родителей. Преподаватели очень надеются, что все поступившие первоклассники выдержат нагрузку двух школ и достойно закончат школу искусств», - пояснила заведующая фортепьянным отделением ДШИ Татьяна Свиридова.

Всего в концерте приняли участие 30 юных пианистов. Такой праздник в новогодние дни в каменской детской школе искусств проводят уже более двадцати лет. И конечно, соблюдают и другие, более старые традиции.