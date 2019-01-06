06.01.2019 | 14:06

Варвара Митрофановна Кириллова - легенда истфака пензенского педагогического института. Более полувека она трудилась в высшей школе, подготовила огромное количество специалистов.

В Доме молодежи почетный работник просвещения СССР презентовала свою очередную книгу. Это учебное пособие по истории стран Латинской Америки с древнейших времен до 70-х годов XIX века.

«Я писала, как всегда, то, что думала, от души. Все, что знала, чем хотелось мне поделиться с вами, я сюда вложила», - рассказала автор издания.

Варвара Кириллова бывала в Южной Америке и много видела собственными глазами. Так что на страницах сборника изложены не только даты, имена, факты. Есть анализ событий, интересные заметки.

«На севере Аргентины 42 градуса, льет дождь, а на юге Аргентины минус 15 - и айсберги плавают, которые откололись от Антарктиды. Природа Латинской Америки очень своеобразная», - добавила Варвара Кириллова.

«Латинская Америка интересна тем, что там очень большие ресурсы, не только людские, но и природные богатства. И конечно, огромный потенциал, который эти страны еще не реализовали», - высказал свое мнение заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. По его словам, учебное пособие позволит проследить всю историю Латинской Америки от начала до самого конца.

В книге 355 страниц. Тираж - 1 000 экземпляров.