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Учеба | В школе № 28 выпустили номер газеты о безопасности дорожного движения

01.01.2019|17:06
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Новый выпуск своей газеты в школе № 28 решили отметить торжественно. Номер особенный - посвящен безопасности дорожного движения.

В каникулы и праздничные дни тема актуальна и для детей, и для взрослых, а также для инспекторов ГИБДД, которые и предоставили материалы для публикации.

«Мы всегда основываемся на статистике дорожно-транспортных происшествий и на основе статистики делаем какие-то определенные выводы и выбираем ту категорию, на которую нужно работать», - сообщила старший инспектор отдела УГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

«Там есть информация, не только связанная с безопасностью детей на дорогах, но и памятки для родителей, для безопасного передвижения в транспорте. Это, например, кресло как правильно располагать в машине, ну и, конечно же, какие меры безопасности они должны соблюдать при передвижении с ребенком», - рассказала заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 28 Екатерина Семенова.

Все, кто принял участие в создании газеты, получили благодарности от начальника городского отдела ГИБДД. Пятьдесят экземпляров издания будут розданы в других школах Пензы.

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