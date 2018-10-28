В Пензенском колледже архитектуры и строительства прошел конкурс студенческой самодеятельности «Таланты среди нас», в котором приняли участие первокурсники. Он помогает сплотить ребят и познакомить их с жизнью образовательного учреждения, говорят преподаватели.
«Это очень важно, потому что в этом процессе очень ненавязчиво, но доходчиво они узнают все, что им надо знать об учебе, об отношении к учебному заведению. У них формируется позитивный настрой и к учебе, и к внеаудиторной деятельности», - рассказала зам. директора колледжа Екатерина Комовская.
Артисты представили на суд жюри вокальные и хореографические номера, а также юмористические сценки.
Подготовкой к мероприятию ребята занимались под чутким руководством учащихся старших курсов, которые помогали им с выбором репертуара и костюмов. Даниил Петров три года назад тоже участвовал в конкурсе талантов. На сей раз он выступил в роли главного редактора шоу.
«В этом году пришли уже достаточно творческие студенты. Думаю, что можно поставить твердую пятерку. Есть, конечно, минусы, не все мы идеальны. Я думаю, что пятерку можно поставить», - оценил результат Даниил Петров.
Уютный зал колледжа не смог вместить всех зрителей. Некоторые студенты наблюдали за творческими состязаниями из коридора.
Хорошие таланты для архитекторов. То есть по специальности они талантов не имеют?