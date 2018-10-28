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Учеба | Первокурсники колледжа архитектуры и строительства показали свои таланты

28.10.2018|11:37
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В Пензенском колледже архитектуры и строительства прошел конкурс студенческой самодеятельности «Таланты среди нас», в котором приняли участие первокурсники. Он помогает сплотить ребят и познакомить их с жизнью образовательного учреждения, говорят преподаватели.

«Это очень важно, потому что в этом процессе очень ненавязчиво, но доходчиво они узнают все, что им надо знать об учебе, об отношении к учебному заведению. У них формируется позитивный настрой и к учебе, и к внеаудиторной деятельности», - рассказала зам. директора колледжа Екатерина Комовская.

Артисты представили на суд жюри вокальные и хореографические номера, а также юмористические сценки.

Подготовкой к мероприятию ребята занимались под чутким руководством учащихся старших курсов, которые помогали им с выбором репертуара и костюмов. Даниил Петров три года назад тоже участвовал в конкурсе талантов. На сей раз он выступил в роли главного редактора шоу.

«В этом году пришли уже достаточно творческие студенты. Думаю, что можно поставить твердую пятерку. Есть, конечно, минусы, не все мы идеальны. Я думаю, что пятерку можно поставить», - оценил результат Даниил Петров.

Уютный зал колледжа не смог вместить всех зрителей. Некоторые студенты наблюдали за творческими состязаниями из коридора.

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Гость|28.10.2018 12:24|

Хорошие таланты для архитекторов. То есть по специальности они талантов не имеют?

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