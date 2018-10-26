26.10.2018 | 18:54

В Доме молодежи прошел третий слет Пензенского регионального отделения Российского движения школьников. Задора, огня в глазах и желания вместе что-нибудь делать достаточно, чтобы стать членом национальной массовой детской организации. Юное племя постоянно пополняется новыми бойцами.

«С созданием РДШ появляется возможность участия школьников из глубинки, из сельских населенных пунктов в событиях федерального масштаба. Так, уже за прошлый год более 500 школьников Пензенской области приняло участие в различных мероприятиях федерального уровня», - сообщил председатель регионального отделения Российского движения школьников Олег Куроедов.

«Уверен, что наше движение, в которое сегодня вольются еще 39 школ, будет одним из лучших в России, и подтверждением тому - ваша активность», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Направления деятельности движения школьников во многом похожи на те, по которым следовал комсомол.

«Гражданская активность, добровольческое волонтерство, личностный рост, конкурсы на их личные качества, патриотическое воспитание, экологическое направление и информационно-медийное направление», - добавил Александр Воронков.

Представителям образовательных учреждений области, которые решили войти в Российское движение школьников, выдали соответствующие сертификаты. Прием в члены организации пройдет уже на местах.