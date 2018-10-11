11.10.2018 | 19:32

Студенты первых курсов средних профессиональных учебных заведений впервые приняли участие во всероссийском исследовании качества образования.

«К нам приходят студенты из разных школ, из разных сельских поселений, из разных городов даже. Нам очень интересно посмотреть уровень подготовки этих студентов для того, чтобы преподавателю построить траекторию своей работы», - сообщила заместитель директора Пензенского социально-педагогического колледжа Ольга Манцерева.

Интеллектуальное испытание по всей стране предложила провести Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Бывших школьников тестировали по четырем предметам: русский и иностранный языки, математика и история. В Пензенской области проверочные работы написали около 700 студентов из семи колледжей.

«ОГЭ - это пройденный путь уже, не так страшно», - рассказала студентка Пензенского социально-педагогического колледжа Ангелина Кусмарцева.

Тестирование должно показать уровень грамотности первокурсников.

«Сегодняшнее мероприятие носит исследовательский характер. Данная работа не несет судьбоносной составляющей, потому что если единый госэкзамен - это вступительный экзамен в институт, то данную работу надо воспринимать просто как обычную текущую контрольную работу», - отметил начальник управления по надзору в сфере образования регионального министерства Алексей Федосеев.

На выполнение работы отводилось 90 минут. После чего заполненные бланки отправили в Москву на проверку. Предположительно в начале декабря из столицы придут результаты тестирования.

В случае успешного выполнения задания первокурсник может попросить занести полученную оценку в журнал.