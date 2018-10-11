11.10.2018 | 10:45

В четверг, 11 октября, в Пензе впервые пройдет исследование качества общеобразовательной подготовки первокурсников колледжей. Более 700 студентов выполнят работы по русскому языку, математике, истории и иностранному языку.

Знания продемонстрируют первокурсники семи учреждений среднего профессионального образования: колледжа архитектуры и строительства, социально-педагогического и лесного колледжей, колледжа искусств, художественного училища им. К. А. Савицкого, колледжа пищевой промышленности и коммерции, а также Кузнецкого многопрофильного колледжа.

«Это исследование даст представление об уровне знаний, с которым студенты колледжей и техникумов приходят после девяти классов в эти учреждения. В дальнейших наших планах посмотреть не только первый курс, но второй и третий, проверить, улучшается ли знание общеобразовательных предметов за время обучения в СПО», - заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова приводит пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Результаты тестирования подведут в декабре 2018 года. Они покажут, как может быть улучшена общеобразовательная подготовка выпускников.