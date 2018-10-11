Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|11 окт 2018|11:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+10oC
Завтра | Ясно |
  76.07  |  $  66.18

Учеба | Более 700 первокурсников пензенских колледжей пройдут тестирование

11.10.2018|10:45
Печать

В четверг, 11 октября, в Пензе впервые пройдет исследование качества общеобразовательной подготовки первокурсников колледжей. Более 700 студентов выполнят работы по русскому языку, математике, истории и иностранному языку.

Знания продемонстрируют первокурсники семи учреждений среднего профессионального образования: колледжа архитектуры и строительства, социально-педагогического и лесного колледжей, колледжа искусств, художественного училища им. К. А. Савицкого, колледжа пищевой промышленности и коммерции, а также Кузнецкого многопрофильного колледжа.

«Это исследование даст представление об уровне знаний, с которым студенты колледжей и техникумов приходят после девяти классов в эти учреждения. В дальнейших наших планах посмотреть не только первый курс, но второй и третий, проверить, улучшается ли знание общеобразовательных предметов за время обучения в СПО», - заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова приводит пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Результаты тестирования подведут в декабре 2018 года. Они покажут, как может быть улучшена общеобразовательная подготовка выпускников.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 