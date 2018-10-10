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Учеба | В Пензенской области уточнили даты написания итогового сочинения

10.10.2018|11:28
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В Пензенской области определены даты написания сочинения (изложения) как допуска к итоговой аттестации: это 5 декабря 2018 года, 6 февраля и 8 мая 2019-го.

При незачете обучающийся вправе выполнить работу повторно, но не более двух раз и только в строго установленные сроки.

В пресс-службе регионального минобра уточнили, что написать сочинение (изложение), на которое отводится 3 часа 55 минут, могут выпускники текущего года, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы.

Также проверить себя имеют возможность студенты колледжей, обучающиеся на базе основного общего образования; обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды.

«По желанию в написании работы могут принять участие выпускники прошлых лет, получившие документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года; граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях; лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования; лица, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях; лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты», - добавили в минобре.

Выбрать изложение вправе лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, учащиеся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужденные, а также те, кто обучается на дому.

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