08.10.2018 | 11:35

В рамках программы по обмену девять студентов ПензГТУ отправились в Сочи, чтобы перенять волонтерский опыт студентов Краснодарского края.

В течение четырех дней ребята пройдут обучение в школе «Прорыв» Сочинского государственного университета, примут участие в разработке и реализации студенческих проектов, познакомятся с организаторами волонтерского движения СГУ и, вернувшись домой, постараются применить полученные от сочинцев знания в добровольческом движении региона и в системе студенческого самоуправления в вузе.

«Участие наших студентов в этой программе стало возможным благодаря гранту, выигранному ПензГТУ во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.

Ребята из Сочи в сентябре уже побывали в нашем вузе и прошли обучение в рамках школы студенческого актива «Олимп» ПензГТУ.

Мы делились своим опытом реализации проектов и вовлечения молодежи в культурно-творческую и общественную работу, теперь наши ребята в СГУ перенимают опыт участия студентов в волонтерской деятельности, опыт, который позволил успешно реализовать крупные государственные проекты - от Олимпиады до фестиваля молодежи», - пояснила проректор по воспитательной работе технологического университета Елена Херенская.

Идея межрегионального корпоративного обучения «Сочи - Пенза» возникла после подписания соглашения о сотрудничестве между губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым и мэром Сочи Анатолием Пахомовым.

«Шанс попасть в Сочи был у каждого студента ПензГТУ. Для этого ребята заполняли заявку, в которой обосновывали необходимость своего участия в проекте. Приятно, что желающих учиться было много, но конкурс есть конкурс, и отправились в Сочи те, кто смог убедительно рассказать о себе и планах на участие в молодежной программе вуза», - подчеркнула Елена Херенская.

Вернутся ребята в Пензу 11 октября, а уже 15-го вместе с участниками студенческой экспедиции «Байкал близко», организованной ПензГТУ также в рамках гранта Росмолодежи, поделятся со студентами своего вуза полученными знаниями.

Еще больше информации о студенческой жизни ПензГТУ читайте на сайте вуза или в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».