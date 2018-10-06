06.10.2018 | 15:00

О Конституции, правах и обязанностях граждан России, о прочих юридических вопросах пензенским старшеклассникам расскажут в «Школе права», известной также как Academia Legis. Это совместный проект Пензенского областного суда, судебного департамента, регионального отделения Ассоциации юристов и ПГУ.

«Если по окончании курса это кому-то из вас поможет определиться с выбором дальнейшей профессии, будет очень хорошо. Для тех, кто придет к выводу, что юриспруденция - это «не его», все равно год будет потрачен не зря», - отметил председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

«Школы права» открыла уже седьмой сезон своей работы. В проекте участвуют ученики гимназий № 13, 44, школ № 7 и 65. В этом году присоединились и старшеклассники школы № 37.

Наставниками ребят выступают студенты юридического факультета. Они проводят занятия, а по окончании курса вручают сертификаты и дипломы.

В 2019 году областной суд будет отмечать 80-летие. В честь своего юбилея он объявил конкурс детских творческих работ.