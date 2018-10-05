05.10.2018 | 14:25

Вот уже 30 лет в пензенском вузе преподают русский язык для иностранцев. Сотрудники кафедры отметили юбилей.

К нему и приурочена пятая международная конференция, посвященная вопросам методики преподавания предмета и помощи студентам из других государств в преодолении языкового барьера, освоении алфавита и времен глаголов.

«У некоторых быстрее что-то происходит на начальном этапе, например у арабов, но трудности будут потом. У других народов - у китайцев, корейцев - сначала бывает много трудностей, но потом проще все это происходит. Так что здесь все индивидуально, русский язык трудный», - сообщила заведующая кафедрой «Русский язык как иностранный» ПГУ Вера Шмелькова.

В Японии, в токийском университете «София», русский сейчас изучают более 300 студентов, рассказала Каори Сидзима - сотрудница вуза, гость конференции в Пензе.

«Моя специальность тогда была «Кино и театр», и когда я была в России и в первый раз посмотрела фильм «Кавказскую пленницу», очень удивилась: русские люди смеялись», - рассказала японка.

Далма Чавдар приехала из Турции в Россию, не зная даже слова «привет». После учебы она вернется на родину, где будет преподавать в лицее.

«Русский язык письменный нетруден. А говорить тяжело: падежи трудно, прямо очень, я не могу понять даже», - отметила студентка.

Чтобы иностранцам проще было заговорить на русском, проводят такие конференции.