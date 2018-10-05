05.10.2018 | 10:43

Учащиеся выпускных классов школ, а также старшекурсники учреждений среднего профессионального образования, планирующие следующим летом поступать в Пензенский государственный университет, могут уже сегодня ознакомиться с правилами, по которым будет проводиться приемная кампания - 2019/2020. Эти правила опубликованы на сайте ведущего вуза области.

«Мы публикуем на сайте вуза правила поступления на будущий год 1 октября. Это помогает абитуриентам как можно раньше познакомиться со всеми подробностями приемной кампании, оценить свои перспективы, шансы на поступление в вуз по той или иной специальности, а значит - вовремя скорректировать свою подготовку к единому государственному экзамену, по итогам которого, как и прежде, производится зачисление в вузы», - пояснили в Пензенском государственном университете.

В этом году ПГУ отмечает юбилей - 75 лет со дня основания вуза. Три четверти века назад, 1 ноября 1943 года, была прочитана первая лекция в переведенном в Пензу Одесском индустриальном институте. Впоследствии на базе этого вуза был открыт Пензенский индустриальный институт, правопреемниками которого стали Пензенский политехнический институт, а затем и Пензенский государственный университет.

«Сегодня наш университет по праву считается ведущим вузом Пензенской области, флагманом высшего образования в регионе. ПГУ ведет обучение студентов по самым разным направлениям подготовки: мы предлагаем абитуриентам самый широкий и разнообразный спектр специальностей.

В настоящее время в структуре ПГУ – политехнический, медицинский институты, педагогический институт им. В. Г. Белинского, институт физической культуры и спорта, институт военного обучения, институт международного сотрудничества, институт непрерывного образования, юридический факультет, факультет экономики и управления, а также многопрофильный колледж.

То есть актуальную, престижную, востребованную на рынке труда профессию у нас могут получить ребята с самыми разными интересами», - отметили в пресс-службе вуза.

Со структурой вуза, формами и условиями обучения, перечнем специальностей и направлений подготовки абитуриенты-2019/2020 могут познакомиться на официальном сайте ПГУ. В разделе «Информация для поступающих в ПГУ в 2019 году» представлена, в частности, подробная информация о количестве бюджетных мест по всем направлениям подготовки, условиях обучения на договорной основе, минимальное количество баллов по предметам школьной программы, достаточных для поступления в университет, перечень индивидуальных достижений поступающих, увеличивающих их шансы на поступление, и т. д.

«Чтобы наши будущие абитуриенты могли максимально точно оценить свои перспективы, мы добавили в этот раздел результаты приема в вуз за прошлые годы, а также калькулятор ЕГЭ, с помощью которого можно выбрать ту или иную специальность на основании баллов, набранных по разным предметам. А главное - здесь же вы найдете ссылку, пройдя по которой, вы узнаете обо всех наших подготовительных курсах и даже сможете записаться на такие курсы онлайн», - подчеркнул ответственный секретарь приемной комиссии ПГУ Виталий Соловьев.