04.10.2018 | 09:13

Датой основания Пензенского государственного университета считается 1 ноября 1943 года. Именно в этот день была прочитана первая лекция в новом вузе Пензы - индустриальном институте. Как известно, он был передислоцирован в наш город из охваченной боями Одессы.

«Почему выбор был сделан в пользу Пензы? Город на Суре - один из тех небольших и на первый взгляд скромных городов, где в годы войны была создана мощная тыловая база. Неслучайно говорят, что победа ковалась в тылу! Именно такие города, как наша Пенза, обеспечивали советскую армию боеприпасами, снаряжением, продовольствием, воинскими формированиями, медицинским обслуживанием», - отметил ректор ПГУ Александр Гуляков.

Главной задачей вновь образованного института стало обеспечение местных предприятий квалифицированными, хорошо подготовленными инженерно-техническими кадрами. Таким образом, уже на старте своей истории вуз, правопреемником которого впоследствии и станет ПГУ, имел особую значимость для социально-экономического развития города и всего региона в целом.

«И само появление в нашем городе, и структура индустриального института, начавшего работать в Пензе в годы Великой Отечественной войны, были обусловлены актуальными на тот момент потребностями предприятий города и области. Именно поэтому тогда в его составе были три факультета: механико-технологический, точной механики и теплотехнический; обучение проходило по трем специальностям: «технология машиностроения», «металлорежущие станки» и «литейное производство», - рассказал ректор университета.

Развитие Пензенской области в послевоенные годы, экономические и политические реформы новейшего времени требовали подготовки высокопрофессиональных кадров для всех отраслей: промышленности, медицины, образования. Центром подготовки таких кадров на протяжении всей своей истории оставался и остается ведущий вуз региона.

Пензенский индустриальный институт был преобразован в политехнический, который, в свою очередь, 22 января 1998 года обрел статус классического университета. В результате слияния этого вуза с Пензенским государственным педагогическим университетом им. В. Г. Белинского ПГУ стал наиболее крупным вузом области, флагманом образовательного пространства всего региона.

«Сегодня ПГУ - классический университет с самым широким спектром направлений подготовки. В настоящее время здесь реализуются 254 образовательные программы, ориентированные на важнейшие для региона направления инженерного, медицинского, педагогического и военного образования. 13 программ вуза признаны лучшими в стране по итогам проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России».

В состав университета входят 8 институтов, 2 факультета в статусе институтов, 3 филиала, а также многопрофильный колледж. В ПГУ трудятся 175 докторов наук, профессоров, 674 кандидата наук, доцента. Общее число обучающихся в ПГУ превышает 20 тысяч человек - это 60% всех студентов Пензенской области», - поделился Александр Гуляков.

Торжества, посвященные 75-летнему юбилею вуза, пройдут 1 ноября 2018 года.