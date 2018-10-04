04.10.2018 | 14:53

В четверг, 4 октября, Пензенский государственный технологический университет впервые стал площадкой образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Тем не менее собралось достаточно большое количество желающих проверить свои знания в области отечественной экономики.

В этом году темой диктанта стала экономика России, поэтому большинство вопросов было направлено на знание законодательной базы и экономических проектов, реализуемых в стране.

«Диктант проводился в форме тестовых заданий, которые были озвучены в ролике, присланном нам организаторами акции - Вольным экономическим обществом. Некоторые задания строились на решении ситуаций, изложенных в русской литературе: пьесах «Дядя Ваня» А. П. Чехова, «Свои люди - сочтемся» А. Н. Островского, предлагалось справиться с экономическими задачами из жизни героев «Простоквашина», - рассказал заведующий кафедрой экономики и управления ПензГТУ Александр Павлов.

Сами участники диктанта (в основном это студенты и школьники, всего около 200 человек) отметили, что вопросы заставляли иначе взглянуть на повседневную жизнь, задуматься, способны ли они принять экономически правильные решения.

«Безусловно, не обладая базовыми экономическими знаниями, не зная истории экономической науки, было трудно ответить на некоторые вопросы. Но и цель акции - повысить финансовую грамотность, поэтому, думаю, для наших участников диктант станет поводом для изучения экономических закономерностей и отечественного законодательства», - добавил Александр Павлов.

Все, кто писал диктант, стали обладателями именных сертификатов, подтверждающих участие в профориентационной программе ПензГТУ. Узнать свои результаты они смогут на сайте организаторов. Зашифрованные отсканированные ответы будут направлены в Москву.

«Наличие сертификатов участников и победителей мероприятий, организованных на базе ПензГТУ, позволяет абитуриентам получить до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в наш вуз. Поэтому мы приглашаем абитуриентов следить за календарем мероприятий и активно участвовать в конкурсах, олимпиадах и фестивалях ПензГТУ», - сообщили в приемной комиссии технологического университета.

Подробнее о профориентационной программе технологического университета можно узнать на сайте вуза www.penzgtu.ru.